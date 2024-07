ABEO : ABEO : chiffre d'affaires de 56,6 M EUR au 1er trimestre 2024/25 et prises de commandes record à 68,6 M EUR en progression de 5,3%

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, supporteur officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, annonce son chiffre d'affaires et ses prises de commandes pour le 1 er trimestre de son exercice 2024/25 (du 1 er avril au 30 juin 2024).

M€

Non audité 2024/25 2023/24 1 Croissance Croissance

Organique 2 Sport 30,7 28,7 +7,1% +6,9% Sportainment & Escalade 9,3 13,0 -28,2% -28,8% Vestiaires 16,5 16,2 +1,6% +1,4% Chiffre d'affaires T1 56,6 57,9 -2,4% -2,7% Prises de commandes T1 3 68,6 65,2 +5,3% +4,9%

1 : L'activité 2023/24 présentée et commentée a été retraitée de l'effet de périmètre lié à la cession de la participation d'ABEO dans Vogoscope conformément à la norme IFRS 5

2 : désigne la variation du chiffre d'affaires sur une période comparable et à périmètre constant, en excluant les impacts des variations de change

3 : données non financières – pour mesurer la dynamique commerciale de ses activités, le Groupe utilise entre autres le montant valorisé des prises de commandes sur une période donnée. Cet indicateur de la dynamique commerciale représente le cumul de l'ensemble des commandes enregistrées sur la période mentionnée et comparé avec la même période pour l'exercice précédent

ABEO enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 56,6 M€ au 1 er trimestre 2024/25, en léger recul de 2,4% (-2,7% en organique) par rapport au 1 er trimestre 2023/24. Cette évolution ne remet pas en cause les perspectives de développement moyen terme du Groupe comme en témoigne l'évolution positive des prises de commandes.

L'activité de la division Sport poursuit sa dynamique positive et réalise un chiffre d'affaires en progression de 7,1% portée par la Gymnastique et les activités au Bénélux.

La division Sportainment & Escalade réalise un chiffre d'affaires de 9,3 M€, en recul de 28,2% par rapport à la même période l'an dernier. Il convient de noter que sur la même période de l'exercice précédent, la division avait enregistré son 3 ème meilleur trimestre en volume depuis la crise. Les activités cœur de métier (murs d'escalade ludique et sportive) sont en retrait ce trimestre (-28,5%), pénalisées par une incertitude économique, notamment en Europe, ce qui conduit à une plus grande prudence dans les décisions d'achat des clients. Cependant, le carnet de commandes reste à un niveau satisfaisant. Comme annoncé lors de la communication des résultats annuels, la filiale Fun Spot poursuit la mise en œuvre de son plan d'actions axé sur le recentrage de l'activité sur le marché du second équipement (service et sur-mesure) dont les effets sont déjà visibles dans la dynamique des prises de commandes.

Enfin, le chiffre d'affaires de la division Vestiaires s'élève à 16,5 M€, en croissance de 1,6% sur la période bénéficiant d'une demande bien orientée en Angleterre et en Allemagne.

Perspectives : un nouveau record des prises de commandes sur le trimestre 1

L'activité commerciale sur ce début d'année reste bien orientée, avec des prises de commandes records qui s'élèvent à 68,6 M€ , en progression de 5,3% par rapport au 1 er trimestre 2023/24.

Le Groupe reste ainsi confiant dans le maintien de sa dynamique commerciale pour l'exercice 2024/25, qui sera soutenue en termes de visibilité par sa participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 .

Par ailleurs, le Groupe anticipe une amélioration de sa performance opérationnelle, grâce aux effets bénéfiques attendus du repositionnement de Fun Spot.

Paris 2024 J-8 : ABEO dans les starting-blocks !

À 8 jours de la cérémonie d'ouvertures des Jeux Olympiques de Paris 2024, tous les sites destinés aux épreuves de Gymnastiques, d'Escalade et de Basket-Ball ont été équipés par ABEO et les phases de tests réalisées ont toutes été couronnées de succès.

Une nouvelle fois, l'opportunité est donnée à ABEO de montrer son savoir-faire avec son matériel de haut niveau sur la plus grande scène sportive mondiale en 2024 et de relever le défi de promouvoir les valeurs de l'univers sportif, de soutenir la diversité et de proposer des solutions durables.

Que les jeux commencent et que les athlètes illuminent la scène mondiale !

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2024, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 248,4 M€, dont 73% sont réalisés hors de France, et compte 1 446 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.

