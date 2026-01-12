ABEO : ABEO : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ABEO au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

9 003 titres

90 022,30 €

Au cours du 2 ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

3 999 titres à l'achat pour un montant de 35 694,84 €

3 096 titres à la vente pour un montant de 27 856,48 €

Sur cette même période, ont été exécutés :

87 transactions à l'achat

57 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

1 521 titres

115 123,96 €

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2025, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 248,7 M€, dont 75% sont réalisés hors de France, et compte 1 443 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.

Contacts

Pour toute question liée à ce communiqué de presse, ou à ABEO, veuillez contacter ACTUS finance & communication

Relations investisseurs – Corinne Puissant investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 77

Relations presse – Serena Boni presse@beo.fr Tel : 04 72 18 04 92