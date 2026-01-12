ABEO : ABEO : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ABEO au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 9 003 titres
- 90 022,30 €
Au cours du 2 ème semestre 2025, il a été négocié un total de :
- 3 999 titres à l'achat pour un montant de 35 694,84 €
- 3 096 titres à la vente pour un montant de 27 856,48 €
Sur cette même période, ont été exécutés :
- 87 transactions à l'achat
- 57 transactions à la vente
Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 521 titres
- 115 123,96 €
Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com
|À PROPOS D'ABEO
|
ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2025, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 248,7 M€, dont 75% sont réalisés hors de France, et compte 1 443 collaborateurs.
Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.
ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.
ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.
Contacts
Pour toute question liée à ce communiqué de presse, ou à ABEO, veuillez contacter
ACTUS finance & communication
Relations investisseurs – Corinne Puissant investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 77
Relations presse – Serena Boni presse@beo.fr Tel : 04 72 18 04 92
- SECURITY MASTER Key : x25ykZhul23Fnmpvlp1ll2VmaGiXmpaca2THmpedYpebbnKTx2tml5qbZnJmnmlt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95947-12012026_abeo_liquidite_s22025.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer