ABEO : ABEO acquiert ELI Play, un des leaders européens des aires de jeux et parcs de trampolines pour accélérer sa dynamique dans le Sportainment

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce ce jour l'acquisition stratégique de 70% du capital de la société néerlandaise ELI Play, acteur de référence en Europe dans la conception, la fabrication et l'installation d'équipements de loisirs indoor, tels que des aires de jeux, des parcs de trampolines et des parcours Ninja.

Fondée il y a plus de 25 ans et basée à Boxtel (Pays-Bas), ELI Play s'est imposée comme un partenaire clé en Europe, avec un chiffre d'affaires rentable de 22 M€ en 2024 et plus de 2 500 projets réalisés à travers l'Europe. L'entreprise emploie environ 60 collaborateurs et s'appuie sur des filiales commerciales pour ses principaux marchés, en France et en Allemagne.

Cette opération constitue une étape majeure dans la stratégie de développement d'ABEO. Elle consolide sa position sur le segment en pleine expansion des Family Entertainment Centers (FEC), et ouvre de nouvelles perspectives de croissance à l'international.

Des synergies commerciales, industrielles et technologiques à fort levier, seront rapidement mises en en place. Cette acquisition va notamment permettre :

Un enrichissement de l'offre grâce à la complémentarité des gammes d'ABEO (BigAirBag, Clip'n'Climb et Fun Spot) avec celles d'ELI Play ;

Une montée en puissance commerciale sur le segment stratégique du Sportainment, grâce à une ingénierie renforcée et une capacité accrue à adresser les grands comptes ;

Une optimisation des achats et l'exploitation des capacités de production existantes sans investissement lourd, avec un partage accru des savoir-faire en conception, fabrication et installation ;

Le déploiement à grande échelle des innovations interactives développées par ELI Play via le réseau international d'ABEO.

Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO, déclare : « L'acquisition d'ELI Play s'inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance et de consolidation sur le segment d'avenir du Sportainment. Elle vient également renforcer notre position en Europe, ou notre présence sur ce segment est en développement. La complémentarité de nos offres, les synergies attendues, ainsi que la nouvelle stratégie bien engagée par Fun Spot, nous offrent une dynamique unique pour accélérer notre développement sur un marché en forte expansion. »

Modalités de l'opération

L'acquisition est intégralement financée en numéraire, dans le cadre de la trésorerie et des lignes de crédit dont dispose d'ores et déjà ABEO.

Le protocole d'accord comporte un accord de promesses de vente et d'achat croisées portant sur les 30% restants du capital basé sur les performances du premier exercice réalisé post intégration..

ELI Play sera consolidée à compter du 1 er juin 2025.

Prochain rendez-vous

3 juin 2025 – Résultats annuels de l'exercice 2024/25 (après bourse)

15 juillet 2025 - Assemblée Générale Mixte (Rioz)

17 juillet 2025 - Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025/26 (après bourse)

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2025, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 248,7 M€, dont 75% sont réalisés hors de France, et compte 1 443 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.

