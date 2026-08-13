AbCellera recule après une cession d'actions de 200 millions de dollars destinée à financer un médicament contre la ménopause

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** L'action d'AbCellera Biologics ABCL.O a reculé de 1,3 % à 10,22 dollars en pré-ouverture jeudi, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 200 millions de dollars ** La société canadienne de biotechnologie a annoncé tôt jeudi la cession d'environ 17,4 millions d'actions et de bons de souscription préfinancés permettant d'acquérir jusqu'à environ 3,1 millions d'actions au prix de 9,75 dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 5,9 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action, à 10,36 dollars

** Jefferies, J.P. Morgan, Cantor, UBS et BMO sont les co-chefs de file

** La société a l’intention d’utiliser le produit net pour financer la R&D et l’avancement clinique de son portefeuille de produits en développement, notamment son programme clinique phare, l’ABCL635, entre autres ** Lundi, l’action ABCL a bondi de 35 % pour clôturer à 9,34 $ après que la société a annoncé que son traitement contre la ménopause, l’ABCL635, avait réduit les bouffées de chaleur lors d’un essai de phase intermédiaire

** Avant l'offre, la société comptait environ 306,6 millions d'actions en circulation

** Le titre a triplé depuis le début de l'année

** Les neuf analystes couvrant ABCL sont tous optimistes; le cours-cible médian s’établit à 14 dollars, selon les données de LSEG