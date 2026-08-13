 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AbCellera recule après une cession d'actions de 200 millions de dollars destinée à financer un médicament contre la ménopause
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 14:29
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** L'action d'AbCellera Biologics ABCL.O a reculé de 1,3 % à 10,22 dollars en pré-ouverture jeudi, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 200 millions de dollars ** La société canadienne de biotechnologie a annoncé tôt jeudi la cession d'environ 17,4 millions d'actions et de bons de souscription préfinancés permettant d'acquérir jusqu'à environ 3,1 millions d'actions au prix de 9,75 dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 5,9 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action, à 10,36 dollars

** Jefferies, J.P. Morgan, Cantor, UBS et BMO sont les co-chefs de file

** La société a l’intention d’utiliser le produit net pour financer la R&D et l’avancement clinique de son portefeuille de produits en développement, notamment son programme clinique phare, l’ABCL635, entre autres ** Lundi, l’action ABCL a bondi de 35 % pour clôturer à 9,34 $ après que la société a annoncé que son traitement contre la ménopause, l’ABCL635, avait réduit les bouffées de chaleur lors d’un essai de phase intermédiaire

** Avant l'offre, la société comptait environ 306,6 millions d'actions en circulation

** Le titre a triplé depuis le début de l'année

** Les neuf analystes couvrant ABCL sont tous optimistes; le cours-cible médian s’établit à 14 dollars, selon les données de LSEG

Valeurs associées

ABCELLERA BIOLOG
8,810 EUR Tradegate -0,90%
ABCELLERA BIOLOG
10,3550 USD NASDAQ 0,00%
JEFFERIES FINL
54,830 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/08/2026 à 14:29:06.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0515 +37,33%
HAFFNER ENERGY
0,635 -8,50%
CAC 40
8 674,27 0,00%
INNATE PHARMA
2,26 +4,15%
Pétrole Brent
86,92 -1,84%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank