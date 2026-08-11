AbCellera recule après avoir lancé une émission d'actions de 200 millions de dollars destinée à financer un médicament contre la ménopause

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 août - ** Le titre d'AbCellera Biologics ABCL.O a reculé de 3,5 % après la clôture, à 9,42 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds ** La société canadienne de biotechnologie lance une levée de fonds de 200 millions de dollars comprenant des actions et des bons de souscription préfinancés
** Elle prévoit d’utiliser le produit net pour financer la R&D et l’avancement clinique de son portefeuille de produits en développement, notamment son programme clinique phare, l’ABCL635, entre autres ** L’action ABCL a bondi de 35 % lundi après que la société a annoncé que son traitement contre la ménopause, l’ABCL635, avait réduit les bouffées de chaleur lors d’un essai de phase intermédiaire
** Le titre a clôturé en hausse de 4,5 % à 9,76 dollars mardi et a presque triplé depuis le début de l'année
** Jefferies, J.P. Morgan, Cantor, UBS et BMO sont les co-chefs de file de l'offre envisagée
** La société compte environ 306,6 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 3 milliards de dollars
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