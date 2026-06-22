 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ABC lance une campagne à l'antenne appelant les téléspectateurs à soutenir la chaîne dans ses affrontements avec Trump
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 17:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ABC, propriété de Disney DIS.N , a annoncé lundi qu’elle lançait une campagne à l’antenne encourageant les téléspectateurs à manifester leur soutien à la chaîne dans les deux batailles qu’elle mène actuellement contre le gouvernement américain.

En avril, la Commission fédérale des communications (FCC) a ordonné à ABC de demander un réexamen anticipé des licences de ses huit chaînes de télévision détenues par la société, après que le président Donald Trump avait fait pression sur l'organisme de régulation pour qu'il prenne des mesures. La FCC mène également une enquête sur l'émission de débat de journée d'ABC “The View”, après avoir déclaré qu'elle était soumise aux règles fédérales d'égalité de temps d'antenne pour les candidats politiques.

Valeurs associées

WALT DISNEY
102,850 USD NYSE -0,99%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
22 -13,39%
CAC 40
8 400,11 -0,25%
Pétrole Brent
77,43 -3,67%
SOITEC
129,45 +9,24%
SOCIETE GENERALE
78,92 +1,61%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank