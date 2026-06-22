ABC lance une campagne à l'antenne appelant les téléspectateurs à soutenir la chaîne dans ses affrontements avec Trump

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ABC, propriété de Disney DIS.N , a annoncé lundi qu’elle lançait une campagne à l’antenne encourageant les téléspectateurs à manifester leur soutien à la chaîne dans les deux batailles qu’elle mène actuellement contre le gouvernement américain.

En avril, la Commission fédérale des communications (FCC) a ordonné à ABC de demander un réexamen anticipé des licences de ses huit chaînes de télévision détenues par la société, après que le président Donald Trump avait fait pression sur l'organisme de régulation pour qu'il prenne des mesures. La FCC mène également une enquête sur l'émission de débat de journée d'ABC “The View”, après avoir déclaré qu'elle était soumise aux règles fédérales d'égalité de temps d'antenne pour les candidats politiques.