ABC arbitrage : Résultats annuels 2025

ABC arbitrage

Résultat consolidé 2025 1 : 25,1 M€

ROE 2025 : 14,8 % | Distribution par action 2025 : 0,34 €





Le conseil d’administration de la société ABC arbitrage s’est réuni le 19 mars 2026, sous la présidence de Dominique Ceolin, pour examiner les comptes consolidés de l’exercice 2025¹. Les données financières clés sont les suivantes :

En millions d’euros 31 déc. 2025 IFRS 31 déc. 2024 IFRS 31 déc. 2023 IFRS Produit de l’Activité Courante (PAC) 59,7 m€ 51,2 m€ 39,3 m€ Résultat net part du groupe 25,1 m€ 26,8 m€ 16,5 m€ Bénéfice Net Par Action (BNPA) 0,42 € 0,45 € 0,28 € Rendement net (ROE - Return On Equity ) 14,8 % 16,4 % 10,6 % Fonds propres 170 m€ 164 m€ 155 m€

Contexte – Alternant des épisodes de stress et de normalisation, l’exercice 2025 a évolué dans un environnement de marché globalement plus volatil qu’en 2024. Le principal choc est intervenu au printemps 2025, suite aux annonces sur une politique commerciale agressive aux États-Unis, provoquant des pics exceptionnels du VIX début avril avant une détente rapide au troisième trimestre. Les tensions géopolitiques, des épisodes de stress ciblés sur le secteur financier aux Etats-Unis et des doutes persistants sur l’évolution des politiques monétaires ont régulièrement poussé le VIX au-delà de sa moyenne historique lors du quatrième trimestre avant une nouvelle accalmie en fin d’année. Malgré ces incertitudes, le secteur des fusions-acquisitions s’est stabilisé sur un rythme comparable à celui de 2024, présentant même une hausse sensible en fin d’exercice.

Activité du Groupe – Sur l’exercice 2025, les bonnes performances des fonds ABCA Opportunities et ABCA Reversion 2 , supérieures à 10% de rendement 3 , n’ont pas encore permis d’inverser la tendance sur le niveau des encours sous gestion. Ces encours s’établissent à 245M€ au 1er mars 2026, sensiblement en dessous des objectifs du Groupe. Le résultat de l’exercice 2025 présente une forte rentabilité sur les fonds propres ( ROE ) à près de 15%, en cohérence avec les paramètres de marché rencontrés. Le Produit de l’Activité Courante ( PAC ), en hausse de plus de 15%, et le Bénéfice Net Par Action , en hausse de près de 19% hors éléments exceptionnels de 2024, soulignent les progrès du Groupe en particulier dans les phases de volatilité moyenne et élevée. Le niveau de volatilité rencontré sur les marchés demeure le principal moteur exogène des résultats d’ ABC arbitrage comme le démontre le niveau du Rythme d’Activité 4 sur le premier semestre et le quatrième trimestre 2025.

Politique de distribution 2025 – Une politique de distribution trimestrielle est en place depuis 2019. Acompte de 0,10€ par action distribué en octobre 2025 et acompte de 0,10€ par action distribué en décembre 2025 ; Acompte sur les résultats 2025 de 0,10€ par action le 14 avril 2026 pour une mise en paiement le 16 avril 2026 ; Le conseil a prévu de proposer un solde de dividende lors de l’assemblée générale de 0,04€ ; Le total de distribution au titre de l’exercice 2025 serait alors de 0,34€ par action, soit un taux de distribution du résultat net consolidé ( POR - Pay Out Ratio ) 2025 proche de 81% et un rendement de 6,3 % (en retenant le cours de l’action au 31 décembre 2025) ; Le conseil annonce son intention de repasser en distribution semestrielle avec un acompte de 0,20€ par action en décembre 2026.

Une politique de distribution trimestrielle est en place depuis 2019.

Perspectives – Avec 2025, ABC arbitrage cumule 31 années consécutives avec un ROE moyen supérieur à 15%. 2026 s’ouvre sur une nette accélération de l’activité du Groupe. Au 20 mars, le Rythme d’Activité moyen s’établit 40% au-dessus de sa moyenne mensuelle de 2025, et proche des 10% au-dessus de sa moyenne mensuelle du premier semestre 2025. ABCA Opportunities présente également au 20 mars une excellente performance 3 de plus de 7% ( YTD 5 ). Ces progressions s’expliquent par les améliorations structurelles réalisées lors des plans stratégiques précédents, amplifiées par un environnement de volatilité significative générée par les tensions au Moyen Orient. Dans ce contexte, le Groupe lance son nouveau plan stratégique Momentum 2028 , destiné à transformer cet élan en croissance durable. Fondé sur une diversification accrue des revenus via le développement de nouvelles stratégies et sur la croissance des encours sous gestion, ce plan stratégique nécessitera une hausse progressive des investissements de l’ordre de 15M€ à 25M€ cumulés sur les 3 années du plan. Cette hausse des charges sera conditionnée à l’atteinte de résultats à court et moyen terme.

ABC arbitrage confirme par ailleurs sa politique de distribution attractive avec un minimum de dividende annuel de 0,30€ 6 associé à un taux de distribution ( POR ) à 66%. Par ailleurs, pour alimenter ses besoins en seed money 7 , ABC arbitrage envisage, dès fin 2026 et avec le soutien de ses actionnaires historiques, un renforcement de ses fonds propres en utilisant régulièrement le Paiement Optionnel du Dividende en Actions sous réserve des autorisations nécessaires. Avec ce nouveau plan stratégique, le Groupe entend accroître structurellement la taille de ses métiers au profit de son Rythme d’Activité et de sa rentabilité dans toutes les configurations de marché.

1. A la date de ce communiqué, les travaux des commissaires aux comptes sont en cours de finalisation. 2. Ces fonds sont uniquement à destination d’investisseurs qualifiés et de clients professionnels. 3. Sur les parts en US dollar. La performance sur les parts en euros est de plus de 8% sur 2025. Les performances au 20 mars sont des estimations internes. 4. Le Rythme d’Activité, régulièrement utilisé, est un indicateur non audité proche de l’agrégat financier Produit d’Activité Courante (PAC). Il reflète une forme de résultat brut (avant charges, taxes et autres impacts spécifiques ou exceptionnels). 5 . YTD (Year To Date) signifie ici « depuis le début de l’année 2026 ». 6. Si le Bénéfice Net Par Action (BNPA) est inférieur à 0,20€, il est prévu de distribuer au minimum 130% du BNPA. Depuis 1999, la seule année avec un BNPA inférieur à 0,20 est 2013 (BNPA = 0,19). 7. Capitaux investis dans les nouveaux produits du Groupe.

Pièce jointe