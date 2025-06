ABC arbitrage: le point d'activité jugé de bon augure information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - ABC arbitrage a diffusé lundi soir un point d'activité faisant apparaître un rythme d'activité en hausse sur les premiers mois de l'exercice 2025, qui pourrait augurer de bons résultats sur la période.



Dans un communiqué, le spécialiste de l'arbitrage sur les marchés financiers fait état de paramètres de marché 'globalement comparables' à ceux des premiers mois de l'exercice 2020, marqués par l'apparition du Covid et les turbulences boursières qui s'en étaient suivies.



Le groupe mentionne, en particulier, une volatilité bien supérieure à celle de l'exercice 2024.



Au 31 mai, la moyenne mensuelle du rythme d'activité sur les cinq premiers mois de l'année était ainsi de plus de 10% supérieure à la moyenne mensuelle observée sur l'exercice 2020.



Le rythme d'activité - régulièrement utilisé dans la communication de la société - est un indicateur non audité proche de l'agrégat dit 'produit d'activité courante' (PAC) qui reflète une forme de résultat brut (avant charges, taxes et autres impacts spécifiques ou exceptionnels).



Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap, à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 7,1 euros, évoquent un 'trading update positif venant confirmer la très bonne orientation du rythme d'activité en lien avec le fort regain de volatilité observé sur le marché'.



L'action, dont la valeur a augmenté de plus de 32% depuis le début de l'année, s'octroyait une hausse de près de 4% mardi à la Bourse de Paris dans le sillage de ce point d'activité.



ABC prévoit de publier les résultats de son premier semestre le 23 septembre prochain.





Valeurs associées ABC ARBITRAGE 6,3600 EUR Euronext Paris +3,75%