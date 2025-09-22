 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 833,00
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ABC Arbitrage, Groupe Crit, Lumibird : l'agenda société France de mardi
information fournie par AOF 22/09/2025 à 18:07

(AOF) - Mardi 23 septembre

ABC Arbitrage

ABC Arbitrage rendra compte de ses résultats trimestriels

Groupe Crit

Groupe Crit publiera ses résultats du deuxième trimestre

Lumibird

Lumibird annoncera ses résultats sur la période avril-juin

Valeurs associées

ABC ARBITRAGE
5,9500 EUR Euronext Paris +0,34%
CRIT
59,2000 EUR Euronext Paris +0,68%
LUMIBIRD
19,8000 EUR Euronext Paris +1,54%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank