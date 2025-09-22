ABC Arbitrage, Groupe Crit, Lumibird : l'agenda société France de mardi

(AOF) - Mardi 23 septembre
ABC Arbitrage
ABC Arbitrage rendra compte de ses résultats trimestriels
Groupe Crit
Groupe Crit publiera ses résultats du deuxième trimestre
Lumibird
Lumibird annoncera ses résultats sur la période avril-juin
(AOF) - Mardi 23 septembre
ABC Arbitrage
ABC Arbitrage rendra compte de ses résultats trimestriels
Groupe Crit
Groupe Crit publiera ses résultats du deuxième trimestre
Lumibird
Lumibird annoncera ses résultats sur la période avril-juin
|5,9500 EUR
|Euronext Paris
|+0,34%
|59,2000 EUR
|Euronext Paris
|+0,68%
|19,8000 EUR
|Euronext Paris
|+1,54%
Les Etats-Unis ont promis lundi de défendre "chaque centimètre du territoire de l'Otan", au cours d'un Conseil de sécurité de l'ONU convoqué par l'Estonie après l'incursion d'avions russes dans son espace aérien, le troisième incident en dix jours visant des pays ... Lire la suite
La Bourse de Paris a terminé en légère baisse lundi, dans une séance sans publication macroéconomique majeure, l'effet positif de la baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) la semaine dernière se dissipant. L'indice vedette de la Bourse de Paris, ... Lire la suite
La version américaine de TikTok, qui va devenir indépendante de sa maison mère ByteDance, utilisera une copie de l'algorithme actuel de la plateforme, dont les données seront inaccessibles au groupe chinois et gérées par la société américaine Oracle, a indiqué ... Lire la suite
Priorité à la ponctualité : le gouvernement allemand confie à Evelyn Palla, cadre interne de Deutsche Bahn, la direction de la compagnie ferroviaire publique, régulièrement critiquée par les usagers pour ses retards chroniques. "Un nouveau départ est urgent et ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer