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ABC Arbitrage: bénéfice net recule de 6,5% à 25,1 millions EUR en FY25
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 11:06

* ABC Arbitrage affiche un bénéfice net attribuable aux actionnaires en baisse de 6,5% à 25,1 millions d’euros. * Le résultat opérationnel courant grimpe de 16,5% à 59,7 millions d’euros. * Les gains nets à la juste valeur via le résultat progressent de 23,6% à 36,8 millions d’euros, sur fond de volatilité très heurtée en 2025 avec un pic du VIX à 60,13 le 7 avril. * Le ROE se réduit à 14,8%, soit 1,6 point de pourcentage de moins. * La société a versé deux acomptes sur dividende de 0,10 euro par action en octobre et décembre 2025, puis un troisième de 0,10 euro payé le 14 avril 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. ABC Arbitrage SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/5943735F20B3FFE3C648CBF6940327787C5EEA8F

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