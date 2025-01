ABC Arbitrage annonce une progression de son "rythme d'activité" en 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Cette décollecte est intervenue en fin d'exercice et aura donc un impact marginal sur les résultats de l'exercice 2024" "inférieur à 0,1 million d'euros", est-il précisé.

Le rythme d'activité est un indicateur proche de l'agrégat financier "Produit d'Activité Courante" qui "reflète une forme de résultat brut" "avant charges, taxes et autres impacts spécifiques ou exceptionnels".

(AOF) - ABC Arbitrage (+4,34% à 5,05 euros) affiche une des plus fortes hausses du marché SRD après avoir livré des "éléments nouveaux sur les activités de l’exercice 2024" alors que les commissaires aux comptes "n’ont pas réalisé l’ensemble de leurs travaux" sur l’exercice. Le spécialiste de la conception de stratégies d'arbitrage affirme qu’au 31 décembre 2024, le "Rythme d’Activité du Groupe" a atteint un niveau "sensiblement supérieur" à celui de 2023, avec une progression estimée proche de 30 % en glissement annuel.

