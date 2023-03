ABC Arbitrage AM a décollecté 135 millions d’euros en 2022

(NEWSManagers.com) - La société d’investissement ABC Arbitrage, cotée à la Bourse de Paris, a présenté ce 21 mars les derniers résultats annuels de son plan triennal 2020-2022. Son résultat net s'élève à 29,2 millions d’euros, en hausse de 4,3% sur l’année, et son rendement sur actions à 18%, au-delà du seuil de 15%, niveau de surperformance défini par le groupe. La gestion d’actifs a été le point faible du groupe. Les encours sous gestion s'élèvent à 365 millions d’euros à fin décembre, en repli de 28,7% par rapport aux 512 millions d’euros de l’exercice précédent. La baisse a été principalement alimentée par une décollecte nette de 135 millions d’euros.ABC Arbitrage a néanmoins annoncé avoir d’importantes ambitions pour sa filiale de gestion d’actifs. Dans le cadre de son plan 2023-2025, elle vise un encours sous gestion de 800 millions d’euros, notamment grâce à la création de nouvelles stratégies, au développement des comptes gérés, et au renforcement de son équipe commerciale. A l’heure actuelle, les institutionnels demeurent ses principaux investisseurs externes, avec 30,3% des encours, devant les family offices (13,7%) et les fonds de hedge funds (10,3%).