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AbbVie s'associe à la plateforme d'IA Valkai pour accélérer la recherche
information fournie par Zonebourse 29/09/2026 à 15:20

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Le groupe pharmaceutique a annoncé un investissement dans ses infrastructures d'intelligence artificielle à travers un nouveau partenariat avec Valkai, une plateforme d'IA spécialisée dans les sciences de la vie.

Ce partenariat vise à déployer des fonctionnalités d'IA sur mesure afin d'améliorer l'efficacité de la recherche clinique ciblée, de générer des analyses plus rapidement et de réduire les délais de développement des médicaments.

L'intégration des outils de Valkai s'inscrit dans la stratégie globale d'AbbVie visant à appliquer l'IA à l'ensemble du processus de R&D, de la découverte des molécules à leur distribution aux patients. Elle permettra la réduction des tâches manuelles, l'exploitation de données complexes et apportera une certaine complémentarité.

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