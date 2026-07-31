AbbVie revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026 en raison de l'acquisition d'Apogee, mais dépasse les estimations pour le deuxième trimestre

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* Prévoit un impact de 14 centimes sur le BPA en 2026 en raison de l'opération Apogee prévue

* Le chiffre d'affaires trimestriel a dépassé les prévisions pour s'établir à 16,99 milliards de dollars

* Les ventes d’Humira ont chuté de 36 % à 756 millions de dollars, mais restent supérieures aux estimations

* Skyrizi et Rinvoq ont également dépassé les attentes

(Ajout de données sur les actions au paragraphe 2)

AbbVie ABBV.N a revu à la baisse vendredi ses prévisions de bénéfices pour 2026 afin de tenir compte de son projet d’acquisition d’Apogee Therapeutics, tout en dépassant les estimations du deuxième trimestre grâce à de solides ventes de médicaments immunologiques.

Le titre du laboratoire pharmaceutique a chuté de plus de 4 % en pré-ouverture.

En juin, AbbVie a conclu un accord pour racheter Apogee pour 10,9 milliards de dollars , ce qui représente la plus importante acquisition de la société depuis plus de cinq ans, dans le but de renforcer son portefeuille de traitements contre les maladies inflammatoires telles que la dermatite atopique et l’asthme.

La société, qui prévoit de finaliser la transaction au troisième trimestre, prévoit une baisse de 14 cents par action de son bénéfice pour 2026.

AbbVie a misé sur les acquisitions pour contrer la baisse de la demande concernant Humira, son ancien médicament phare, face à la concurrence des biosimilaires, tout en se préparant à l’expiration des brevets de ses médicaments immunologiques Skyrizi et Rinvoq.

AbbVie, dont le siège se trouve à North Chicago, a également racheté l'année dernière un médicament expérimental contre la dépression à base de substances psychédéliques à Gilgamesh Pharmaceuticals pour un montant pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars.

Le laboratoire pharmaceutique table désormais sur un bénéfice annuel ajusté compris entre 13,87 et 14,07 dollars, contre une prévision antérieure de 13,91 à 14,11 dollars par action. Selon les données de LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur 14,08 dollars par action.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 3,65 dollars par action au cours du trimestre clos le 30 juin, contre une estimation de 3,60 dollars par action. Le chiffre d’affaires trimestriel s’est établi à 16,99 milliards de dollars, dépassant les estimations de 16,77 milliards de dollars.

Les ventes mondiales d’Humira ont chuté de 36 % pour s’établir à 756 millions de dollars. Les analystes s’attendaient à 732,4 millions de dollars.

Skyrizi a enregistré un chiffre d’affaires de 5,51 milliards de dollars, en hausse de 24,4 %, contre des estimations de Wall Street à 5,45 milliards de dollars. Les ventes de Rinvoq ont progressé de 24,5 % pour atteindre 2,53 milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations de 2,48 milliards de dollars.