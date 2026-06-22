AbbVie renforce son engagement dans le domaine de l'immunologie grâce à l'acquisition d'Apogee pour 10,9 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours boursiers; ajout d'un commentaire d'un dirigeant au paragraphe 7 et d'un commentaire d'un analyste au paragraphe 10) par Padmanabhan Ananthan

AbbVie ABBV.N a annoncé lundi qu’elle allait racheter Apogee Therapeutics APGE.O pour 10,9 milliards de dollars, ce qui représente la plus importante acquisition de la société depuis plus de cinq ans, dans le but de renforcer son portefeuille de traitements contre les maladies inflammatoires telles que la dermatite atopique et l’asthme.

Cette acquisition, l’une des plus importantes opérations de l’année dans le secteur des biotechnologies, souligne l’essor des transactions pharmaceutiques, les entreprises se précipitant pour constituer leurs portefeuilles avant l’expiration imminente des brevets sur des traitements phares.

AbbVie a misé sur les acquisitions pour contrer la baisse de la demande pour Humira, son ancien médicament phare, face à la concurrence des biosimilaires, tout en se préparant à l’expiration des brevets de ses médicaments phares en immunologie, Skyrizi et Rinvoq.

Parmi les transactions récentes figurent l’acquisition d’ImmunoGen pour 10,1 milliards de dollars, portant sur le médicament Elahere contre le cancer de l’ovaire, et celle de Cerevel Therapeutics, qui détient un ensemble de traitements expérimentaux pour des maladies neurologiques et psychiatriques.

L’acquisition d’Apogee permet à AbbVie d’accéder à son principal candidat-médicament, le zumilokibart, un traitement expérimental ciblant toute une série de maladies inflammatoires. S’il est approuvé, ce traitement pourrait renforcer la position d’AbbVie dans le domaine de l’immunologie, son principal secteur d’activité et un moteur clé de sa croissance future.

La division d’immunologie d’AbbVie a généré plus de 30 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2025, soit une hausse de 14% par rapport à l’année précédente, la forte croissance de Skyrizi et de Rinvoq ayant compensé une baisse de 49% des ventes d’Humira.

Robert Michael, directeur général d’AbbVie, a qualifié cette acquisition d’« excellente adéquation » avec la stratégie de l’entreprise et a déclaré que le portefeuille de produits d’Apogee avait le potentiel d’atteindre un pic de ventes digne d’un « méga-blockbuster », que la société définit comme un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 milliards de dollars.

AbbVie a proposé 135,11 dollars par action Apogee détenue, ce qui représente une prime de 49,49% par rapport au cours de clôture de jeudi. AbbVie a indiqué qu’elle financerait l’opération par emprunt.

L’action d’Apogee, dont le siège social est situé à Waltham, dans le Massachusetts, a progressé de 50% en début de séance, tandis que celle d’AbbVie a gagné 4,6%.

Chris Schott, analyste chez J.P. Morgan, a déclaré que cette opération devrait être bien accueillie par les investisseurs, qui recherchent davantage d’actifs de croissance à un stade avancé.

Selon les analystes, le zumilokibart pourrait constituer une alternative potentiellement plus pratique au Dupixent, le médicament phare de Sanofi SASY.PA et de Regeneron REGN.O .

Contrairement au Dupixent, qui est généralement administré toutes les deux semaines dans le traitement de la dermatite atopique, le zumilokibart fait actuellement l’objet d’études en tant qu’injection sous-cutanée administrée une fois tous les trois ou six mois, ce qui devrait permettre une réduction substantielle de la fréquence d’administration.

« Nous pensons que cette opération est judicieuse et qu’AbbVie est l’acquéreur idéal pour maximiser le potentiel du zumilokibart », a déclaré Brian Abrahams, analyste chez RBC Capital Markets.

La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre et contribuer au bénéfice par action ajusté en 2032, a indiqué AbbVie.