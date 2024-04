Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AbbVie: relèvement d'objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 14:10









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, le groupe de santé AbbVie annonce relever sa fourchette de prévisions de BPA ajusté pour l'ensemble de 2024, qui passe ainsi de 10,97-11,17 dollars à 11,13-11,33 dollars.



Il publie un BPA ajusté de 2,31 dollars au titre du premier trimestre 2024, en baisse de 6,1% en comparaison annuelle, malgré un chiffre d'affaires de plus de 12,3 milliards de dollars, en augmentation de 0,7% en données publiées.



Sur une base opérationnelle -c'est à dire hors effets de changes-, ses revenus ont progressé de 1,6%, des croissances en oncologie (+9,8%) et en neurosciences (+16%) ayant plus que compensé des reculs dans ses autres portefeuilles.





