AbbVie: relèvement d'objectif de BPA annuel

(Zonebourse.com) - Revendiquant 'un nouveau trimestre exceptionnel grâce à la solide performance de sa plateforme de croissance diversifiée', AbbVie annonce relever sa fourchette des prévisions de BPA ajusté pour 2025, passant de 11,67-11,87 à 11,88-12,08 dollars.



Le BPA ajusté du groupe de santé a augmenté de 12,1% à 2,97 dollars au deuxième trimestre 2025, battant ainsi le consensus, pour un chiffre d'affaires de plus de 15,4 milliards de dollars, en augmentation de 6,6% (+6,5% sur une base opérationnelle).



'Notre pipeline a aussi réalisé des progrès significatifs avec plusieurs approbations réglementaires, des données cliniques encourageantes et des investissements stratégiques dans des innovations externes prometteuses', souligne son PDG Robert A Michael.





