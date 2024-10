Abbvie rachète Alida pour combattre Alzheimer

(AOF) - AbbVie a annoncé aujourd'hui un accord définitif pour l'acquisition d'Aliada, une biotech utilisant une nouvelle technologie de franchissement de la barrière hémato-encéphalique (BHE) pour traiter les maladies complexes du système nerveux central (SNC). Le principal actif expérimental d'AbbVie utilisant cette technologie d'administration, ALIA-1758, est un anticorps anti-pyroglutamate bêta-amyloïde (3pE-Aβ) en cours de développement pour le traitement de la maladie d'Alzheimer.

" Les neurosciences sont l'un de nos principaux domaines de croissance et nous nous engageons à stimuler l'innovation dans ce domaine pour répondre aux besoins critiques non satisfaits des patients atteints de maladies neurologiques gravement invalidantes telles que la maladie d'Alzheimer ", a déclaré Roopal Thakkar, vice-président exécutif recherche et développement et directeur scientifique d'AbbVie.

