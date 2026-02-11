 Aller au contenu principal
Abbvie poursuit l'agence de santé américaine au sujet du Botox
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 23:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Abbvie ABBV.N a intenté un procès au ministère américain de la santé et des services sociaux mercredi, contestant la décision des Centers for Medicare & Medicaid Services de sélectionner le Botox pour le contrôle des prix des médicaments sur ordonnance établi par la loi fédérale sur la réduction de l'inflation de 2022.

L'action en justice a été déposée devant le tribunal fédéral de Washington. Elle désigne également la CMS et son administrateur Mehmet Oz comme défendeurs.

