Abbvie poursuit l'agence de santé américaine au sujet du Botox

Abbvie ABBV.N a intenté un procès au ministère américain de la santé et des services sociaux mercredi, contestant la décision des Centers for Medicare & Medicaid Services de sélectionner le Botox pour le contrôle des prix des médicaments sur ordonnance établi par la loi fédérale sur la réduction de l'inflation de 2022.

L'action en justice a été déposée devant le tribunal fédéral de Washington. Elle désigne également la CMS et son administrateur Mehmet Oz comme défendeurs.