AbbVie poursuit l'agence américaine de la santé au sujet du contrôle des prix du Botox

AbbVie affirme que le Congrès a exclu le Botox du contrôle des prix

L'action en justice allègue de multiples violations constitutionnelles

Le Botox représente plus de 10 % du chiffre d'affaires annuel d'AbbVie

Le HHS refuse de commenter

AbbVie ABBV.N a intenté un procès au ministère américain de la Santé et des Services sociaux mercredi, contestant la décision des Centers for Medicare & Medicaid Services d'imposer des contrôles de prix pour le Botox.

Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Washington, AbbVie a déclaré que le Botox est un "produit dérivé du plasma", ce qui en fait l'un des médicaments que le Congrès a spécifiquement exclus du programme de négociation des prix des médicaments de Medicare, créé par la loi sur la réduction de l'inflation de 2022.

Le fabricant de médicaments basé à North Chicago, dans l'Illinois, a déclaré que son action en justice était la première à découler de la violation présumée d'une exclusion par la CMS.

AbbVie a également déclaré que le plafonnement du prix du Botox violait ses droits à la liberté d'expression en vertu du premier amendement de la Constitution des États-Unis en l'obligeant à admettre faussement que le prix facturé est "juste".

Le HHS a déclaré jeudi qu'il ne commente pas les litiges en cours.

L'action en justice cite également le secrétaire à la santé Robert F. Kennedy Jr, la CMS et l'administrateur de la CMS Mehmet Oz comme défendeurs. Il a été assigné jeudi au juge de district américain Carl Nichols, nommé par le président Donald Trump.

Le Botox est connu pour atténuer les rides du visage, mais il peut également être utilisé pour traiter les troubles des mouvements des yeux et du cou, les spasmes de la nuque, l'incontinence et les migraines.

AbbVie a déclaré qu'un tiers du Botox est constitué d'albumine sérique humaine, une protéine extraite du plasma sanguin humain et essentielle à la sécurité et à l'efficacité du produit .

étant donné que l'albumine de sérum humain provient du plasma de donneurs humains, le Botox est un "produit dérivé du plasma" que le Congrès a exclu du programme de contrôle des prix", indique la plainte.

AbbVie a déclaré qu'elle était contrainte de vendre le Botox à des "prix confiscatoires" aux bénéficiaires de Medicare, sous peine de devoir payer des impôts "ruineux" et d'être exclue des programmes du gouvernement fédéral.

AbbVie affirme également que les actions de la CMS constituent une violation des droits à une procédure régulière et une "prise" illégale en vertu du cinquième amendement. Son action en justice vise à mettre fin au contrôle des prix.

Le Botox a représenté un peu plus de 10 % des 61,16 milliards de dollars de recettes d'AbbVie l'année dernière, les achats à des fins thérapeutiques représentant environ 6 %.

Le fabricant de médicaments AstraZeneca AZN.L a demandé à la Cour suprême des États-Unis d'examiner la constitutionnalité du programme de fixation des prix des médicaments.

Les actions d'AbbVie ont augmenté de 1 % à 223,10 $ dans les échanges matinaux de jeudi.