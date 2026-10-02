AbbVie participe à un projet pilote du gouvernement américain visant à tester des remises sur les médicaments

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Le laboratoire pharmaceutique américain AbbVie ABBV.N a annoncé vendredi qu'il participerait à un programme pilote du gouvernement américain visant à tester un nouveau système de remises sur les médicaments.

Voici quelques détails:

* Ce projet pilote débutera le 1er janvier 2027, dans le cadre du programme 340B du gouvernement, qui aide les hôpitaux et les cliniques accueillant des patients à faibles revenus à acheter des médicaments à prix réduit.

* Dans le cadre de ce nouveau modèle, les prestataires de soins de santé éligibles soumettront leurs demandes via une plateforme appelée Beacon afin de bénéficier des tarifs 340B sur l’Imbruvica, un médicament anticancéreux d’AbbVie, le Linzess, un traitement contre le syndrome du côlon irritable, et le Vraylar, un antipsychotique.

* AbbVie a indiqué qu’elle offrirait aux groupes de soins de santé un accès gratuit au système, ainsi qu’un service client et une assistance spécifique aux prestataires confrontés à des difficultés opérationnelles.

* Ce test de remise contribuera à améliorer la transparence des prix et à éviter les doubles remises à mesure que les nouveaux prix des médicaments négociés par Medicare entreront en vigueur, a déclaré la société.

* AbbVie a indiqué qu’elle prévoyait de travailler en étroite collaboration avec les autorités fédérales de régulation de la santé et les prestataires de soins tout au long de la mise en œuvre de ce programme.

* Outre AbbVie, Amgen AMGN.O , AstraZeneca AZN.L , Pfizer

PFE.N et Bristol Myers Squibb BMY.N figurent parmi les entreprises sélectionnées pour participer au projet pilote fédéral.