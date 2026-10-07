AbbVie obtient deux désignations de "thérapie innovante" de la FDA

La société biopharmaceutique américaine a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a accordé deux désignations de "thérapie innovante" (Breakthrough Therapy Designations) à son candidat-médicament expérimental, le Telisotuzumab adizutecan. Ces décisions visent à accélérer le développement du traitement dans deux indications majeures : le cancer colorectal (CRC) et le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC).

Les désignations attribuées par la FDA s'appuient principalement sur les résultats de l'étude clinique de Phase I chez l'homme et couvrent deux schémas thérapeutiques distincts.

Dans le cancer colorectal métastatique réfractaire, le produit va être utilisé en association avec le Bévacizumab pour les patients adultes ayant déjà reçu plusieurs lignes de traitement. Dans le cancer du poumon non à petites cellules, le produit va être testé en monothérapie chez les patients atteints d'un NSCLC non épidermoïde avancé ou métastatique, prétraités par chimiothérapie à base de platine et anti-PD-(L)1.