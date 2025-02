AbbVie: le CEO prendra la présidence du conseil information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - AbbVie annonce que son conseil d'administration a élu à l'unanimité le CEO (directeur général) Robert A Michael, pour occuper le poste supplémentaire de président du conseil, à compter du 1er juillet prochain.



Il succédera ainsi à Richard A Gonzalez, qui occupait avant lui le poste de CEO d'AbbVie et qui était président du conseil d'administration depuis la création du groupe de santé à l'issue de la scission d'Abbott en 2013.



De plus, Glenn F Tilton se retirera du conseil d'administration d'AbbVie à compter du 1er juillet. Il a occupé le poste d'administrateur indépendant principal de 2013 à 2024 et a été remplacé dans cette fonction par Roxanne Austin en juillet 2024.





