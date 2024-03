AbbVie: la FDA approuve son traitement contre le cancer de l'ovaire

(AOF) - AbbVie a annoncé vendredi que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé une approbation complète à son produit Elahere (mirvetuximab soravtansine-gynx) qui vise les patients adultes atteints d'un cancer de l'ovaire, des trompes de Fallope ou d'un cancer péritonéal primitif traités avec jusqu'à trois thérapies antérieures. "Les patients atteints de ces cancers présentent souvent une maladie à un stade avancé, subissent une intervention chirurgicale et sont ensuite traités par chimiothérapie à base de platine", explique le groupe.

"Ils peuvent devenir résistants à ce traitement et nécessiter un autre traitement, comme Elahere".

"En tant que premier traitement à démontrer un bénéfice statistiquement significatif en termes de survie globale chez les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire résistant au platine, Elahere constitue une nouvelle option efficace pour les patientes atteintes de tumeurs alpha-positives aux récepteurs du folate", a déclaré Kathleen Moore, directrice adjointe et directrice associée de la recherche clinique au Stephenson Cancer Center de l'Université d'Oklahoma et chercheuse principale de l'essai clinique Mirasol. "Ces patientes disposaient auparavant d'options très limitées et Elahere change cela".

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.