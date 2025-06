AbbVie: la FDA a accepté une demande d'approbation information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 17:12









(CercleFinance.com) - AbbVie annonce que la FDA a accepté d'examiner la demande d'approbation supplémentaire (sPMA) pour étendre l'usage de SKINVIVE par JUVÉDERM® au traitement des rides du cou.



Ce produit, pourrait devenir le premier injectable d'acide hyaluronique spécifiquement destiné à améliorer l'apparence du cou.



La demande s'appuie sur une étude démontrant que 80 % des patients ont vu une amélioration des rides horizontales du cou dès le premier mois. Près de 90 % des participants ont également perçu une amélioration esthétique globale. Les effets indésirables signalés étaient légers et conformes au profil d'innocuité connu.



Darin Messina, vice-président senior R&D esthétique d'AbbVie, indique que cette initiative reflète l'engagement de la société à élargir ses indications pour un traitement complet du bas du visage et du cou.





Valeurs associées ABBVIE 185,110 USD NYSE +1,53%