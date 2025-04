AbbVie: fourchette-cible de BPA rehaussée pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 14:24









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats trimestriels, AbbVie fait part d'un relèvement de dix cents des bornes de sa fourchette-cible de BPA ajusté pour 2025, à entre 12,09 et 12,29 dollars, des objectifs toutefois 'fondés sur l'environnement commercial existant'.



Au titre du premier trimestre 2025, le groupe de santé publie un BPA ajusté de 2,46 dollars, en hausse de 6,5% en comparaison annuelle, avec un chiffre d'affaires de plus de 13,3 milliards de dollars, en augmentation de 8,4% en données publiées.



Sur une base opérationnelle -c'est à dire hors effets de changes-, ses revenus ont progressé de 9,8%, soutenus en particulier par de solides croissances à deux chiffres en immunologie (+18,1%) et en neurosciences (+17%).





Valeurs associées ABBVIE 180,405 USD NYSE 0,00%