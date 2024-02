AbbVie et OSE Immunotherapeutics annoncent un partenariat pour développer un anticorps monoclonal innovant dans le traitement de l’inflammation chronique

• Accord mondial de collaboration et de licence pour développer OSE-230, un anticorps monoclonal conçu pour résoudre l’inflammation chronique.

• OSE Immunotherapeutics recevra un paiement de 48 millions de dollars à la signature du contrat et pourra recevoir jusqu’à 665 millions de dollars supplémentaires en paiements d’étapes.

North Chicago, III, États-Unis et Nantes, France – le 28 février 2024 – AbbVie Inc. (NYSE : ABBV) et OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), une société d’immunothérapies au stade clinique, annoncent aujourd’hui un partenariat stratégique pour développer OSE-230, un anticorps monoclonal en développement préclinique, dans la résolution de l’inflammation chronique et sévère.