Abbvie et les États-Unis parviennent à un accord pour réduire les prix des médicaments

Abbvie ABBV.N a conclu un accord de trois ans avec l'administration du président américain Donald Trump pour fournir des prix bas dans Medicaid par le biais de TrumpRx, et a promis 100 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour la recherche et le développement aux États-Unis, a déclaré la société lundi.
