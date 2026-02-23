AbbVie en hausse ; l'entreprise prévoit d'investir 380 millions de dollars dans des usines de production de nouveaux ingrédients médicamenteux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Les actions du fabricant de médicaments AbbVie ABBV.N augmentent de 1,7 % à 229,07 $

** La société déclare qu'elle investira 380 millions de dollars pour construire deux nouvelles usines à North Chicago afin de produire des ingrédients pour des médicaments contre l'obésité et des médicaments neurologiques, en utilisant des technologies d'intelligence artificielle

** La construction commence au printemps 2026 et les opérations sont attendues en 2029; 300 embauches sont prévues, selon Co

** La société indique que l'investissement fait partie de son plan de 100 milliards de dollars de dépenses en R&D et en capital aux États-Unis; elle acquiert également un site en Arizona et s'étend dans le Massachusetts

** Les actions ont augmenté de ~29% en 2025