AbbVie: dividende augmenté avec les trimestriels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, AbbVie annonce une augmentation par son conseil d'administration de son dividende pour 2024, de 4,7% à 1,55 dollar par action et par trimestre, à compter de février 2024.



Sur son troisième trimestre, il a engrangé un BPA ajusté en baisse de 19,4% à 2,95 dollars pour des revenus de plus de 13,9 milliards, en baisse de 5,8% en termes opérationnels du fait de reculs dans ses portefeuilles d'immunologie, d'oncologie et d'esthétique.



Néanmoins, le groupe de santé relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'ensemble de 2023, passant de 10,86-11,06 dollars à 11,19-11,23 dollars, ainsi que son plancher de prévision de BPA ajusté pour l'exercice 2024, passant de 10,70 à 11 dollars.





