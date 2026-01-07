AbbVie dément les informations diffusées par les médias concernant des négociations en vue de l'acquisition de Revolution Medicines

(Ajoute le commentaire d'AbbVie au paragraphe 2) par Puyaan Singh

AbbVie ABBV.N a démenti mercredi être en pourparlers pour acheter Revolution Medicines RVMD.O après que le Wall Street Journal a rapporté que le fabricant de médicaments était en discussions avancées pour acquérir le développeur de médicaments contre le cancer, citant des personnes familières avec le sujet.

La société "n'est pas en discussions avec Revolution Medicines", a déclaré AbbVie dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters.

Les actions d'AbbVie ont baissé de 1,3 % dans les échanges prolongés, après avoir clôturé en hausse de 4 %

Revolution Medicines a déclaré qu'elle ne commentait pas les rumeurs ou les spéculations, conformément à sa politique d'entreprise

Le rapport ne mentionne pas la valeur de l'opération, mais la valeur de marché de la biotech s'élève à plus de 15,4 milliards de dollars à la dernière clôture de l'action.

En tenant compte d'une prime typique, Revolution pourrait être évaluée à environ 20 milliards de dollars ou plus, selon le rapport.