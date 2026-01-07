 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AbbVie dément les informations diffusées par les médias concernant des négociations en vue de l'acquisition de Revolution Medicines
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 22:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le commentaire d'AbbVie au paragraphe 2) par Puyaan Singh

AbbVie ABBV.N a démenti mercredi être en pourparlers pour acheter Revolution Medicines RVMD.O après que le Wall Street Journal a rapporté que le fabricant de médicaments était en discussions avancées pour acquérir le développeur de médicaments contre le cancer, citant des personnes familières avec le sujet.

La société "n'est pas en discussions avec Revolution Medicines", a déclaré AbbVie dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters.

Les actions d'AbbVie ont baissé de 1,3 % dans les échanges prolongés, après avoir clôturé en hausse de 4 %

Revolution Medicines a déclaré qu'elle ne commentait pas les rumeurs ou les spéculations, conformément à sa politique d'entreprise

Le rapport ne mentionne pas la valeur de l'opération, mais la valeur de marché de la biotech s'élève à plus de 15,4 milliards de dollars à la dernière clôture de l'action.

En tenant compte d'une prime typique, Revolution pourrait être évaluée à environ 20 milliards de dollars ou plus, selon le rapport.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ABBVIE
233,420 USD NYSE +4,19%
REVOLUTION MEDIC
102,6900 USD NASDAQ +28,60%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank