AbbVie dégringole après la réduction de ses prévisions de bénéfices annuels

6 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments AbbVie

ABBV.N chutent de 2,3 % à 228 $ avant le marché ** La société a réduit vendredi en fin de journée sa prévision de bénéfice annuel ajusté entre 10,38 et 10,58 dollars par action, contre 11,88 à 12,08 dollars par action précédemment

** Les analystes s'attendent à un bénéfice annuel de 12,02 $ par action - données compilées par LSEG

** Les prévisions de l'entreprise pour l'ensemble de l'année comprennent une charge de 2,7 milliards de dollars pour les dépenses de recherche et de développement en cours, que l'entreprise prévoit d'engager au troisième trimestre

** AbbVie prévoit un bénéfice par action ajusté au troisième trimestre compris entre 1,74 et 1,78 $, y compris l'impact de la charge; l'estimation des analystes est de 3,27 $

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 31,6 % depuis le début de l'année