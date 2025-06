Abbvie annonce l'extension de la notice d'utilisation du Mavyret

(AOF) - Abbvie a annoncé que les autorités sanitaires américaines avaient approuvé l’extension de la notice d’utilisation du produit Mavyret, un antiviral à action directe (AAD). Il peut désormais être utilisé pour le traitement des adultes et des enfants de trois ans et plus atteints d’une infection aiguë ou chronique par le virus de l’hépatite C sans cirrhose ou avec cirrhose compensée.

Grâce à cette approbation, Mavyret est le premier et seul traitement par AAD approuvé pour traiter les patients atteints d'une infection aiguë par le virus de l'hépatite C en huit semaines, avec un taux de guérison de 96 %

