AbbVie: acquisition d'un traitement de nouvelle génération contre la dépression

(Zonebourse.com) - AbbVie a annoncé lundi avoir conclu un accord définitif en vertu duquel le groupe biopharmaceutique américain va faire l'acquisition du principal candidat expérimental de la société biotechnologique Gilgamesh, actuellement en développement clinique dans le traitement des patients atteints d'un trouble dépressif majeur (MDD) modéré à sévère, pour un montant pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars.



Cette opération intervient alors que les composés psychédéliques, dont font partie les agonistes du récepteur 5-HT2A, suscitent un intérêt croissant en tant que traitements potentiels des troubles psychiatriques tels que la dépression, en raison de leur effets antidépresseurs rapides, marqués et durables, mais les atouts de ces agents restent toutefois limités par la durée prolongée de l'expérience psychoactive qu'ils induisent.



La bretisilocine développée par Gilgamesh, un composé psychédélique de nouvelle génération conçu pour surmonter ces contraintes, a montré une durée plus courte d'expérience psychoactive tout en conservant un bénéfice thérapeutique prolongé.



Elle a aussi obtenu des résultats positifs dans le cadre d'une étude de phase 2a chez des patients atteints de dépression majeure, ayant mis en évidence une réduction cliniquement significative de la sévérité des symptômes par rapport à un comparateur actif à faible dose, mesurée par l'échelle de dépression de Montgomery-Asberg (MADRS).



Au 14ème jour, une dose unique de 10 mg de bretisilocine entraînait ainsi une amélioration robuste avec une baisse de 21,6 points du score MADRS, contre une réduction de 12,1 points pour le comparateur actif à 1 mg.



Le traitement a par ailleurs été bien toléré, sans générer aucun effet indésirable grave.



Le montant de l'opération susceptible d'atteindre 1,2 milliard de dollars inclut un paiement initial et des paiements conditionnés à l'atteinte d'étapes de développement, précise AbbVie dans un communiqué.



Il est prévu, dans le cadre de la transaction, que Gilgamesh crée une nouvelle entité baptisée Gilgamesh Pharma qui regroupera ses équipes ainsi que ses autres programmes, dont son antagoniste oral cardio-sécurisé.



L'accord s'inscrit dans la continuité de l'accord de licence conclu en 2024 entre AbbVie et Gilgamesh, qui visait à développer de nouvelles thérapies de pointe pour le traitement des troubles psychiatriques.





