AbbVie achète un composé expérimental anti-dépression de Gilgamesh Pharma
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 16:12

AbbVie annonce la finalisation de l'acquisition du bretisilocin, composé expérimental de Gilgamesh Pharmaceuticals actuellement en phase 2 pour le traitement du trouble dépressif majeur (MDD).

Ce psychédélique de nouvelle génération agit comme agoniste des récepteurs 5-HT2A et libérateur de sérotonine (5-HT), avec une action courte visant à surmonter les limites des psychédéliques classiques.

Daniel Mikol, vice-président du développement en neurosciences chez AbbVie, souligne que cette opération permettra d'accélérer le développement de cette molécule et de renforcer l'engagement du groupe dans les traitements innovants des troubles psychiatriques sévères.

