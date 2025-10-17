AbbVie achète un composé expérimental anti-dépression de Gilgamesh Pharma
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 16:12
Ce psychédélique de nouvelle génération agit comme agoniste des récepteurs 5-HT2A et libérateur de sérotonine (5-HT), avec une action courte visant à surmonter les limites des psychédéliques classiques.
Daniel Mikol, vice-président du développement en neurosciences chez AbbVie, souligne que cette opération permettra d'accélérer le développement de cette molécule et de renforcer l'engagement du groupe dans les traitements innovants des troubles psychiatriques sévères.
Valeurs associées
|229,580 USD
|NYSE
|+1,20%
