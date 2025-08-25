 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AbbVie achète le médicament contre la dépression de Gilgamesh Pharmaceuticals pour un montant pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 15:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - Le fabricant de médicaments AbbVie ABBV.N a déclaré lundi qu'il achèterait le traitement de Gilgamesh Pharmaceuticals pour le trouble dépressif majeur dans le cadre d'une transaction d'une valeur maximale de 1,2 milliard de dollars.

