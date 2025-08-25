AbbVie achète le médicament contre la dépression de Gilgamesh Pharmaceuticals pour un montant pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars

25 août - Le fabricant de médicaments AbbVie ABBV.N a déclaré lundi qu'il achèterait le traitement de Gilgamesh Pharmaceuticals pour le trouble dépressif majeur dans le cadre d'une transaction d'une valeur maximale de 1,2 milliard de dollars.