Abbvie abaisse ses prévisions de bénéfice annuel

(AOF) - AbbVie a abaissé ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2024, invoquant notamment 82 millions de dollars d’échéances et des dépenses de recherche et développement liées à ses acquisitions. Le laboratoire américain s'attend désormais à un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 10,67 et 10,87 dollars, contre 10,71 à 10,91 dollars par action précédemment, selon un document adressé à la SEC, alors que le consensus s'élève 10,88 dollars.

AbbVie a également revu à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté par action au troisième trimestre à une fourchette de 2,88 à 2,92 dollars contre 2,92 à 2,96 dollars précédemment. La société a déclaré avoir engagé 82 millions de dollars de dépenses au cours du trimestre et invoque des collaborations, des accords de licence et des acquisitions. AbbVie devrait publier ses résultats du troisième trimestre le 30 octobre.

