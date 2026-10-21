Abbott revoit à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026 et prévoit de scinder son activité de nutrition

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* Abbott va scinder ses activités liées au lait infantile et aux autres produits nutritionnels pour en faire une nouvelle société

* La société revoit à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026, les ramenant à environ 6% contre 6,5% à 7,5%

* Le chiffre d'affaires des dispositifs médicaux est en deçà des attentes en raison des ventes décevantes de dispositifs cardiaques

(Ajout d'informations contextuelles et de commentaires d'analystes aux paragraphes 2, 3, 7 et 9)

Abbott Laboratories ABT.N a revu à la baisse mercredi ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026 et a annoncé son intention de scinder son activité de nutrition, qui comprend le lait infantile, pour en faire une société cotée en bourse.

L'action de la société a chuté de 4% en pré-ouverture.

Abbott rejoint ainsi Johnson & Johnson JNJ.N , qui prévoit une scission de ses activités pour 2027, alors que les grandes entreprises du secteur de la santé réorganisent leurs portefeuilles afin de se séparer des activités peu performantes et de se concentrer davantage sur les segments à forte croissance.

La division nutrition a perdu l’année dernière un important contrat d’approvisionnement avec le gouvernement américain et a dû faire face à une hausse des coûts de fabrication, ce qui a entraîné des hausses de prix qui ont pesé sur la demande. Son portefeuille comprend le lait infantile Similac et les boissons nutritionnelles Ensure.

L'activité de lait infantile a connu une série de revers depuis le rappel de 2022 et la fermeture de l'usine d'Abbott à Sturgis, dans le Michigan, qui ont aggravé une pénurie à l'échelle nationale. L'entreprise a également fait l'objet de poursuites judiciaires , dans lesquelles il lui est reproché que son lait infantile spécialisé pour prématurés ait provoqué une maladie intestinale potentiellement mortelle.

"Cette scission profitera aux deux entreprises", a déclaré le directeur général Robert Ford, ajoutant que le portefeuille principal d’Abbott, composé de dispositifs médicaux, de produits de diagnostic et de médicaments bien établis, offrait des opportunités de croissance très intéressantes.

La scission devrait être finalisée d’ici fin 2027, a indiqué l’entreprise.

"Nous estimons qu’une baisse du cours de l’action est justifiée, le potentiel de création de valeur dans le secteur de la nutrition compensant en partie l’affaiblissement des fondamentaux sous-jacents de l’activité", a déclaré Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan.

Abbott table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 6% en 2026, contre une prévision antérieure comprise entre 6,5% et 7,5%.

Au Kendall, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que ces prévisions étaient jugées défavorables dans la mesure où elles pourraient affecter la trajectoire prévue pour 2027.

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de son segment des dispositifs médicaux a progressé de 6,9% pour atteindre 5,83 milliards de dollars, mais n’a pas atteint les estimations de 5,88 milliards de dollars, pénalisé par des ventes de dispositifs cardiaques plus faibles que prévu.

La société a annoncé un bénéfice par action ajusté trimestriel de 1,42 dollar, conforme aux estimations. Le chiffre d’affaires total du troisième trimestre s’est établi à 13,01 milliards de dollars. Les analystestablaient en moyenne sur 13 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 5,50 et 5,55 dollars, contre une fourchette précédente de 5,45 à 5,60 dollars.