Abbott mise sur le dépistage du cancer avec l'acquisition d'Exact Sciences pour 23 milliards de dollars

Abbott ABT.N a annoncé jeudi qu'il achèterait Exact Sciences EXAS.O , fabricant de tests de dépistage du cancer, dans le cadre d'une transaction évaluée à jusqu'à 23 milliards de dollars, dette comprise, marquant ainsi l'une de ses plus importantes acquisitions en près de dix ans et sa première avancée majeure dans le domaine du dépistage du cancer.

L'opération ajoutera le test phare d'Exact pour le cancer colorectal, Cologuard, et le test pour le cancer du sein au stade précoce, Oncotype DX, au portefeuille de diagnostics d'Abbott, ce qui contribuera à compenser la baisse des recettes provenant de ses kits de test COVID-19.

Abbott paiera 105 dollars par action en numéraire, ce qui représente une prime de près de 22 % par rapport à la dernière clôture de l'action Exact. Les actions Exact ont bondi de plus de 18 % à 102,1 $ dans les échanges avant bourse, tandis qu'Abbott a reculé d'environ 1 %.

L'offre valorise Exact à un niveau auquel elle n'a pas été négociée depuis 2023, a déclaré Christian Moore, analyste chez Bernstein. La prime pourrait peser sur les actions d'Abbott jeudi, car les bénéfices et les multiples seront probablement sous pression à court terme, a déclaré M. Moore.

L'opération représente une valeur en capital d'environ 21 milliards de dollars et suppose l'absorption de la dette nette d'Exact estimée à environ 1,8 milliard de dollars.

Abbott a déclaré que l'opération aurait un effet dilutif sur son bénéfice ajusté par action jusqu'en 2027.

M. Moore s'est également interrogé sur la logique stratégique de l'opération, notant qu'Abbott n'a pas d'activité oncologique susceptible de bénéficier des tests d'Exact.

Les activités de diagnostic d'Abbott comprennent des tests de laboratoire pour les maladies cardiaques et les infections, des tests rapides pour des maladies telles que le COVID-19 et des tests moléculaires avancés qui détectent les marqueurs génétiques et les virus.

Exact Sciences devrait générer un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de dollars cette année, avec un taux de croissance organique à deux chiffres élevé, ce qui portera le chiffre d'affaires total d'Abbott dans le domaine du diagnostic à plus de 12 milliards de dollars par an.

L'opération devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026 après l'approbation des actionnaires d'Exact Sciences.