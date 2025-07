Abbott Labs: croissance de 10% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 13:47









(Zonebourse.com) - Abbott Laboratories publie un BPA ajusté en croissance de plus de 10% à 1,26 dollar au titre du deuxième trimestre 2025, manquant le consensus de marché, ainsi qu'une marge d'exploitation ajustée de 22,9%, en amélioration de 100 points de base.



A plus de 11,1 milliards de dollars, le chiffre d'affaires trimestriel du groupe de santé a augmenté de 7,4% en données totales et de 6,9% en organique (+7,5% en excluant les ventes liées aux tests Covid-19).



'Au milieu de l'année, nous avons aussi considérablement élargi nos profils de marge et continué à faire progresser des programmes clés grâce à notre portefeuille de nouveaux produits', souligne son PDG Robert B Ford.



Pour l'ensemble de 2025, Abbott prévoit un BPA ajusté de 5,10 à 5,20 dollars, une marge d'exploitation ajustée d'environ 23,5% et une croissance des revenus de 7,5 à 8% hors ventes liées aux tests Covid-19 (6 à 7% en incluant celles-ci).





Valeurs associées ABBOTT LABORATOR 131,755 USD NYSE +0,22%