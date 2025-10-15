Abbott Labs a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2025
Medical Devices a réalisé une croissance à deux chiffres (le 11ème trimestre consécutif) générant des ventes de 5,4 milliards de dollars, soit une augmentation organique de 12,5 % (14,8 % en données publiées).
Les ventes de glucomètres ont augmenté de 17,2 % sur une base organique (20,5 % en données publiées) pour un total de 2,0 milliards de dollars.
Les ventes de produits pharmaceutiques ont augmenté de 7,1 % sur une base organique (7,5 % en données publiées).
Le bénéfice dilué par action (BPA) ajusté s'est élevé à 1,30 $ (le BPA dilué PCGR s'est établi à 0,94 $).
Le groupe a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2025, en maintenant la fourchette de croissance organique des ventes de 7,5 % à 8,0 %pour l'activité de base sous-jacente et le point médian du BPA.
Il a également réduit la fourchette des prévisions de BPA à 5,12 $ à 5,18 $, reflétant une croissance à deux chiffres au point médian.
