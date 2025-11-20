Abbott Laboratories s'offre Exact Sciences pour une valeur d'entreprise de 23 milliards de dollars

(AOF) - Abbott Laboratories et Exact Sciences ont signé un accord définitif portant sur l’acquisition du second par le premier. Pour cette opération, Abbott va procéder au rachat de toutes les actions en circulation d’Exact Sciences pour 105 dollars par titre en numéraire, faisant ressortir une valeur patrimoniale de 21 milliards de dollars, ou une valeur d’entreprise estimée à 23 milliards de dollars, incluant l’absorption par Abbott d’environ 1,8 milliard de dollars de dette nette d’Exact Sciences.

Avec cette opération de croissance externe, Abbott se positionne sur le segment, à forte croissance, du diagnostic du cancer. Actuellement, Exaxt Sciences commercialise par exemple Cologuard, un test non invasif de dépistage du cancer colorectal, Oncotype DX pour guider les décisions thérapeutiques personnalisées pour les patientes atteintes d'un cancer du sein, ou encore Oncodetect, qui permet d'identifier la maladie résiduelle moléculaire afin d'évaluer le risque de récidive et d'orienter le suivi.

Cette année, Exact Sciences devrait générer plus de 3 milliards de dollars de revenus, avec une croissance organique comprise entre 15 et 19%. Après la clôture de l'opération, prévue pour le deuxième trimestre 2026, Exact Sciences deviendra une filiale d'Abbott et le chiffre d'affaires annuel total d'Abbott dans le diagnostic dépassera les 12 milliards de dollars.

