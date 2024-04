Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Abbott: fourchettes-cibles resserrées en hausse pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 14:20









(CercleFinance.com) - Abbott Laboratories indique avoir resserré en hausse ses fourchettes-cibles de BPA ajusté et de croissance organique des ventes (hors revenus liés aux tests Covid-19), à respectivement 4,55-4,70 dollars et 8,5-10%, pour l'année en cours.



Au titre des trois premiers mois de 2024, il publie un BPA ajusté de 0,98 dollar, en baisse de 4,9% en comparaison annuelle, malgré des revenus en progression de 2,2% à 9,96 milliards de dollars 'grâce à la solide performance des activités de base sous-jacentes'.



En organique et hors ventes liées aux tests Covid-19, le chiffre d'affaires trimestriel du groupe de santé a en effet augmenté de 10,8%, ce qui représente son cinquième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.





Valeurs associées ABBOTT LABORATOR NYSE -4.10%