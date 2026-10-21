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Abbott dévoile des trimestriels en hausse, mais ne relève pas ses objectifs
information fournie par Zonebourse 21/10/2026 à 16:32

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Abbott Laboratories s'affiche en repli à New York (-2,40%, à 100 dollars). Le groupe a dévoilé ses comptes trimestriels et confirmé ses objectifs financiers annuels en plus d'un projet de scission.

Le laboratoire américain a annoncé vouloir scinder son activité de nutrition et a aussi dévoilé ses résultats pour la période de juillet à septembre. Abbott a publié une hausse de 14,5% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2026, soit une croissance de 7% à données comparables. Le groupe américain de santé a également dégagé un bénéfice dilué par action de 0,53 dollar, et de 1,42 dollar sur une base ajustée.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, Abbott anticipe une croissance de son chiffre d'affaires comparable d'environ 6%. Le groupe a également resserré sa fourchette de prévisions de bénéfice ajusté par action, désormais comprise entre 5,50 et 5,55 dollars, tout en maintenant son point médian. Pour le quatrième trimestre, il table sur un bénéfice ajusté par action compris entre 1,62 et 1,67 dollar.

Parallèlement, Abbott a enrichi son portefeuille de produits avec plusieurs autorisations réglementaires, notamment celle de la FDA américaine pour Libre Duo, un capteur permettant de mesurer simultanément les taux de glucose et de cétones, ainsi que pour TactiFlex Duo, un cathéter destiné au traitement de la fibrillation auriculaire. Le groupe a également obtenu le marquage CE pour son dispositif cardiaque Amulet 360 et lancé un test sanguin de dépistage du cancer colorectal.

Enfin, Abbott a annoncé le versement d'un dividende trimestriel de 0,63 dollar par action, payable le 16 novembre. Le groupe souligne avoir augmenté son dividende pendant 54 années consécutives.

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