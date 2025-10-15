Abbott chute après avoir manqué les prévisions de recettes trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions du fabricant de matériel médical Abbott ABT.N en baisse de 3,5 % à 128,60 $ avant le marché ** Le chiffre d'affaires de la société pour le 3ème trimestre s'élève à 11,37 milliards de dollars, légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes qui était de 11,40 milliards de dollars - LSEG

** Abbott annonce un BPA ajusté de 1,30 $ pour le 3e trimestre, en ligne avec l'estimation moyenne des analystes

** La société s'attend à un BPA ajusté annuel entre 5,12 et 5,18 dollars, par rapport à la fourchette précédente de 5,10 à 5,20 dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~17% depuis le début de l'année