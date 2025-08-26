Abbott: a reçu le marquage CE pour le système Esprit BTK information fournie par Cercle Finance • 26/08/2025 à 12:48









(Zonebourse.com) - Abbott a annoncé avoir reçu le marquage CE en Europe pour le système TM résorbable à élution d'évérolimus Esprit BTK (Esprit BTK System), une innovation pour les personnes atteintes d'une maladie artérielle périphérique (MAP) sous le genou (BTK).



Le système Esprit BTK est conçu pour garder les artères ouvertes et administrer un médicament appelé évérolimus pour favoriser la guérison des vaisseaux avant de se dissoudre complètement au fil du temps.



50 millions d'Européens vivent avec l'AOMI, et jusqu'à présent, l'approche de traitement standard est souvent l'angioplastie par ballonnet, qui consiste à administrer un petit ballonnet via un cathéter jusqu'au bloc pour ouvrir le vaisseau et rétablir la circulation sanguine.



Le système Esprit BTK est fabriqué dans un matériau similaire aux sutures dissolvantes, le stent est implanté par une procédure peu invasive, basée sur un cathéter, via une petite incision dans la jambe.



Le système Esprit BTK permet d'améliorer les résultats pour les patients et de réduire de 48 % les procédures répétées au cours de la période d'étude.



' Pendant trop longtemps, les patients atteints d'AOMI sévère sous le genou ont eu des options de traitement limitées et ont souvent été confrontés à des amputations potentielles ', a déclaré le professeur Dierk Scheinert, M.D., de l'hôpital universitaire de Leipzig et chef du département d'angiologie.







Valeurs associées ABBOTT LABORATOR 131,870 USD NYSE -0,55%