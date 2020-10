Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abbas rencontre le président du Congrès juif mondial Reuters • 11/10/2020 à 00:42









RAMALLAH, 10 octobre (Reuters) - Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a rencontré samedi le président du Congrès juif mondial, Ronald Lauder, en Cisjordanie, d'après un ministre palestinien. La rencontre intervient après que Ronald Lauder a appelé les palestinien à raviver le processus de paix avec Israël. Le ministre palestinien des Affaires civiles, Hussein al Cheikh, a révélé la rencontre dans une publication sur Twitter mais n'a donné aucun détail supplémentaire. Le Congrès juif mondial a déclaré dans un communiqué que Ronald Lauder avait rencontré le dirigeant palestinien samedi "au cours d'une visite privée faite à l'invitation de Mahmoud Abbas, afin de discuter d'un certain nombre de questions ayant trait à la Palestine et au Moyen-Orient." À Washington, une source proche du dossier a déclaré que la visite de Ronald Lauder avait eu lieu à titre strictement privé. Les palestiniens refusent d'échanger avec l'administration Trump, l'accusant de parti pris pro-israélien. (Ali Sawafta, Matt Spetalnick, Maayan Lubell; version française Camille Raynaud)

