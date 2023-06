Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB:vers une explosion de l'éolien offshore au Royaume-Uni ? information fournie par Cercle Finance • 12/06/2023 à 10:57









(CercleFinance.com) - ABB estime qu'il faudrait développer 24 nouveaux parcs éoliens d'une capacité moyenne de 1,5 GW au cours des sept prochaines années afin d'attendre les objectifs du gouvernement britannique en matière de capacité d'énergie éolienne offshore, soit passer de 13,7 GW à 50 GW d'ici 2030 (+265 %).



Si cet objectif était atteint, l'approvisionnement en électricité du Royaume-Uni à partir de l'éolien offshore passerait de 18% à 62%, fournissant de l'énergie renouvelable à chaque ménage britannique, soit environ 29,98 millions de foyers, avec un excédent disponible pour exporter et alimenter 37 millions de foyers supplémentaires dans les pays voisins.



A l'heure actuelle, l'éolien offshore alimente 15,28 millions de foyers britanniques par an.



'Afin d'atteindre les objectifs ambitieux du Royaume-Uni, nous devons collectivement trouver des moyens de réduire le coût de développement de nouveaux parcs éoliens, d'accélérer les processus de planification et d'autorisation, de sécuriser la chaîne d'approvisionnement et de mettre à niveau l'infrastructure du réseau pour soutenir la croissance massive du flux d'énergie et des connexions au réseau ', a déclaré Per-Erik Holsten, responsable d'ABB Energy Industries pour l'Europe du Nord.





