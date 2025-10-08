ABB vend sa division de robotique au groupe Softbank pour plus de 5 miliards de dollars

Le conglomérat industriel helvético-suédois ABB va vendre sa division de robotique à la société de holding japonaise Softbank Group sur la base d'une valeur d'entreprise de 5,375 milliards de dollars (4,627 milliards d'euros), a-t-il annoncé mercredi.

Peter Voser, en 2013 ( AFP / CARL COURT )

Le groupe, qui avait aussi songé à se séparer de ce pan d'activité par le biais d'une introduction en Bourse, a signé un accord avec le groupe japonais et espère finaliser la transaction mi-à-fin 2026, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le conseil d'administration et comité de direction ont "soigneusement" évalué l'offre de Softbank et l'ont comparée à leur intention initiale de scission, et ont finalement opté pour cette vente qui réflète bien "les points forts à long terme" de cette division et va immédiatement "créer de la valeur pour les actionnaires d'ABB", a déclaré Peter Voser, le président d'ABB, cité dans le communiqué.

Son directeur général, Morten Wierod, a également souligné qu'ABB et Softbank groupe partagent la même idée que "le monde est en train d'entrer dans une nouvelle ère de robotique basée sir l'IA", faisant de Softbank un partenaire de choix pour reprendre cette division.

Il a mis en avant l'expertise de Softbank dans l'IA, la robotique et l'informatique de nouvelle génération, qui vont permettre à cette division de "se renforcer et s'étendre", a-t-il ajouté dans le communiqué.

La division de robotique d'ABB emploie environ 7.000. personnes et a généré un chiffre d'affaires de 2,3 milliards de dollars en 2024, ce qui représente environ 7% du chiffre d'affaires annuel du groupe.

A la clôture de la transaction, sujette à approbation règlementaire, ABB s'attend à un gain non opérationnel avant impôts d'environ 2,4 milliards de dollars et à un gain en espèces d'environ 5,3 milliards de dollars une fois les coûts de transaction déduits.