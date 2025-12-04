ABB va prendre une participation minoritaire dans OctaiPipe
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 10:52
ABB va prendre une participation minoritaire dans OctaiPipe. Les détails financiers de l'investissement n'ont pas été divulgués.
Ce partenariat vise à doter les opérateurs de centres de données d'outils intelligents pour réaliser des économies d'énergie substantielles et renforcer la résilience opérationnelle.
La demande mondiale de capacité de centres de données devrait augmenter à un rythme annuel compris entre 19 et 22 % entre 2023 et 2030 indique le groupe.
La consommation d'énergie est en forte hausse - le refroidissement à lui seul représente jusqu'à 40 % de la consommation électrique typique d'une installation.
" En intégrant l'IA de pointe d'OctaiPipe, nous élargissons notre offre éprouvée avec des capacités logicielles avancées, permettant aux centres de données d'optimiser la consommation d'énergie dans leur infrastructure de refroidissement. Avec l'économie américaine prévue pour consommer plus d'électricité en 2030 pour le traitement des données que pour la fabrication de tous les biens à forte intensité énergétique réunie, l'impact potentiel est significatif. " a déclaré Ankush Gulati, responsable du programme d'efficacité énergétique chez ABB Motion Services.
Valeurs associées
|57,940 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+1,61%
A lire aussi
-
L'UE a lancé jeudi une enquête sur le géant américain de la tech Meta, propriétaire de WhatsApp, pour une possible infraction aux règles de la concurrence liée aux fonctions d'intelligence artificielle (IA) dans l'application de messagerie. La Commission européenne ... Lire la suite
-
Les paris de Salesforce en matière d'IA devraient porter leurs fruits grâce à la montée en puissance d'Agentforce
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 4 décembre - ** Le fournisseur de logiciels en nuage Salesforce CRM.N a relevé ses estimations ... Lire la suite
-
Comme un fantôme dans la nuit, l'artiste Bilal Shorba, surnommé le Banksy syrien, se faufilait dans les décombres de Daraya pour peindre ses graffitis, priant pour ne pas être touché par un bombardement. De retour d'exil, l’ex-rebelle n'en revient pas. Dans cette ... Lire la suite
-
Les ventes au détail dans la zone euro sont restées stables d'un mois sur l'autre en octobre, conformément aux attentes, selon les données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les ventes au détail dans les 20 pays partageant ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer